محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حلت الفنانة نشوى مصطفي، أمس الاثنين، ضيفة على برنامج "كل يوم"، المعروض على شاشة "on e"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وصرحت نشوى خلال اللقاء بعدد من التصريحات نرصدها لكم في السطور التالية:
1- عندي 52 سنة ومبسوطة ودي مش حاجة عيب.
2- نفسي أكون جدة.
3- غنائي في زواج ابني "بهجة أم"، مفهاش أي إدانة ولا إهانة.
4- صوتي وحش جدا وفيه نشاز.
5- جالي شغل في الأفراح بعد أغنية فرح ابني، واعتذرت.
6- أعمالي الفنية أنعدمت، مش عايزة اسيب حاجة في أعمالي الناس متترحمش عليا بعد ماأموت.
7- مهنة التمثيل مهنة قاسية، وأعلم هذا، فمن الممكن حاليا أن تكون رقم واحد، وبعد عدة سنوات لا تصبح موجود.
8- أكون شديدة الحرص على اختيار اعمال لايوجد بها اسفاف.
9- لم ألوم أي فنان على تحمل عمل غير جيد، أو لا يحمل رسالة، العمل الفني مسؤلية جماعية.
10- عندي يقين بأن أعمالي تستمر بعد وفاتي.
كانت هذه تفاصيل خبر عندي 52 سنة وجالي شغل في الأفراح.. تصريحات نشوى مصطفي في "كل يوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.