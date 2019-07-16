عندي 52 سنة وجالي شغل في الأفراح.. تصريحات نشوى مصطفي في "كل يوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حلت الفنانة نشوى مصطفي، أمس الاثنين، ضيفة على برنامج "كل يوم"، المعروض على شاشة "on e"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وصرحت نشوى خلال اللقاء بعدد من التصريحات نرصدها لكم في السطور التالية:

1- عندي 52 سنة ومبسوطة ودي مش حاجة عيب.

2- نفسي أكون جدة.

3- غنائي في زواج ابني "بهجة أم"، مفهاش أي إدانة ولا إهانة.

4- صوتي وحش جدا وفيه نشاز.

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5- جالي شغل في الأفراح بعد أغنية فرح ابني، واعتذرت.

6- أعمالي الفنية أنعدمت، مش عايزة اسيب حاجة في أعمالي الناس متترحمش عليا بعد ماأموت.

7- مهنة التمثيل مهنة قاسية، وأعلم هذا، فمن الممكن حاليا أن تكون رقم واحد، وبعد عدة سنوات لا تصبح موجود.

8- أكون شديدة الحرص على اختيار اعمال لايوجد بها اسفاف.

9- لم ألوم أي فنان على تحمل عمل غير جيد، أو لا يحمل رسالة، العمل الفني مسؤلية جماعية.

10- عندي يقين بأن أعمالي تستمر بعد وفاتي.