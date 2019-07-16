فن ومشاهير

تراند اليوم : بعد وفاة شقيقتها.. الموت يفجع فنانة شهيرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
227474_0
بعد شهور على وفاة شقيقتها الفنانة دينا هارون، فجع الموت الفنانة السورية الشهيرة تولاي هارون.
زأعلنت تولاي هارون عن وفاة والدها عدنان، ونعته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:"والدي في ذمة الله".
وعادت ونشرت ورقة النعي، التي جاء فيها انه سيتم تشييع جثمانه اليوم الإثنين من منزله في مشروع الصليبة قرب جامع البيرقدار حيث يصلى عليه عقب صلاة الظهر.
والعزاء، للرجال من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساءً في صالة جامع حورية، وللنساء صباحاً في منزل الفقيد لمدة ثلاثة أيام.
وبهذا تكون تولاي هارون قد ودّعت في أقل من عام شقيقتها الفنانة دينا هارون، التي وافتها المنية في أكتوبر من العام الفائت.
Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا