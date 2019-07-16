كلوديا حنا لـ"الوفد": خاصمت "الميك آب" في قهوة بورصة مصر ورد الفعل أسعدني

أكدت الفنانة كلوديا حنا سعادتها بردود الأفعال التى وصلتها عن دورها فى الفيلم السينمائى الجديد "قهوة بورصة مصر"، الذى يُعرض حاليًا بدور العرض السينمائى التى تتابعها من وطنها العراقى حاليًا.

قالت فى تصريح خاص لـ"الوفد"، تخليت عن

"الميك آب" فى هذا العمل، لأنها تقدم خلاله شخصية فتاة "مسترجلة"، أجبرتها ظروفها المعيشية المتدهورة إلى كره أنوثتها وجمالها خلال الأحداث.

Advertisements

أضافت "كلوديا"، تخليت عن "الميك آب" أيضًا فى

الفيلم السينمائى "يوم العرض"، الذى قدمته أخيرًا، لأن "اللوك" الخاص بالشخصية خلال العمل كان تشويهيًا وليس جماليًا، وبالفعل هذا الدور كان نقطة فارقة فى مشوارى الفنى.

يذكر أن كلوديا حنا، شاركت فى أعمال فنية عدة، منها "قهوة بورصة مصر، يوم العرض، أزمة نسب، أوشن 14، بيت السلايف" وغيرها.