أكدت الفنانة كلوديا حنا سعادتها بردود الأفعال التى وصلتها عن دورها فى الفيلم السينمائى الجديد "قهوة بورصة مصر"، الذى يُعرض حاليًا بدور العرض السينمائى التى تتابعها من وطنها العراقى حاليًا.
قالت فى تصريح خاص لـ"الوفد"، تخليت عن"الميك آب" فى هذا العمل، لأنها تقدم خلاله شخصية فتاة "مسترجلة"، أجبرتها ظروفها المعيشية المتدهورة إلى كره أنوثتها وجمالها خلال الأحداث.
أضافت "كلوديا"، تخليت عن "الميك آب" أيضًا فىالفيلم السينمائى "يوم العرض"، الذى قدمته أخيرًا، لأن "اللوك" الخاص بالشخصية خلال العمل كان تشويهيًا وليس جماليًا، وبالفعل هذا الدور كان نقطة فارقة فى مشوارى الفنى.
يذكر أن كلوديا حنا، شاركت فى أعمال فنية عدة، منها "قهوة بورصة مصر، يوم العرض، أزمة نسب، أوشن 14، بيت السلايف" وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوديا حنا لـ"الوفد": خاصمت "الميك آب" في قهوة بورصة مصر ورد الفعل أسعدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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