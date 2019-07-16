مايلي سايرس ترفض انجاب الأطفال.. ما علاقة الطبيعة!؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 09:49 صباحاً - اثارت النجمة العالمية ​مايلي سايرس​ جدلا كبيرا بتصريحها الأخير الذي اشارت فيه الى انها لن تنجب أطفال الى ان يتم التعامل مع الطبيعة بشكل أفضل، مشبّهة الطبيعة بالمرأة.

وقالت سايرس لإحدى المجلات العالمية: “عندما تكون الطبيعة غاضبة لا تعبث معها مثل حال النساء تماما، كوكب الأرض قد استنفذ ولا أود أن أنجب أطفالا حتى أشعر بأن طفلي سيعيش على الأرض جنبا إلى جنب مع الأسماك في المياه”، واعتبرت مايلي ان البشر قد حولوا الأرض إلى مكان لا يصلح للعيش فيه.