كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 09:49 صباحاً - نشرت الإعلامية اللبنانية ” ريا أبي راشد ” مجموعة من الصور من حفل زفافها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .
وجاء ذلك بمناسبة احتفالها بمرور 8 سنوات على زواجها .
وعلقت ريا على الصور قائلة : ” بمناسبة عيد زفافنا الثامن .. صور لم انشرها من قبل من عرسي في روما ” .
يذكر أن ريا قد تزوجت في عام 2011 من رجل أعمال إيطالي يدعي ” فاليريو كامارانو ” وأقيم حفل الزفاف في روما .
ورزقت ريا بطفلتها الأولى ” لولا ” في عام 2016 .
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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد زواجها الثامن .. ريا أبي راشد تنشر صورا لأول مرة من حفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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