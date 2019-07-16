طليقة وائل كفوري تدعو النساء للمطالبة بحقوقهن

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 09:49 صباحاً - تواصل زوجة وائل كفوري السابقة أنجيلا بشارة تفاعلها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال أقوال تعبّر عن تجربتها في الزواج والإنفصال، بعد حجبها عن الأضواء لفترة طويلة أثناء زواجها بالفنان وائل كفوري. ويبدو أنها تخطط للإحتفاظ بحضانة أولادها.
ونشرت أنجيلا بشارة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة وجهتها إلى النساء تدعوهن من خلالها إلى التمسك بحقوقهن وثباتهن، في وجه الإتهامات التي يتعرضن لها.
وقد ظهرت أنجيلا مؤخرا مع طفلتيها وهي تحتضنهما من دون إظهار وجههما في صورة نشرتها عبر حسابها الخاص.
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