بعد تسوية طلاقه من أنجلينا جولي.. براد بيت يفوز في النهاية!

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن النجم العالمي براد بيت، فاز في النهاية بعد تسوية طلاقه من النجمة الأمريكية أنجلينا جولي وتقسيم الأطفال بينهما، حيث سمحت الأخيرة لزوجها بمرافقة أطفالهما طوال الصيف بعد حرب شعواء على الحضانة.

وكانت تسوية الحضانة التي اشتعلت معاركها في 2016، قد استقرت على أن يأخذ براد 3 أطفال ليكونوا معه، وأن تأخذ أنجلينا الثلاثة الآخرين، ولكن يبدو أن الوضع قد تغير الآن.

خففت أنجلينا من قيود الرؤية، ومنحت “براد” فرصة طويلة لقضاء الصيف مع أطفالها بسبب انشغالها في تصوير فيلم “Those Who Wish Me Dead”، والذي يمتد تصويره طوال الصيف.

وتعتبر تلك الفترة أطول فترة يبقى الأطفال مع والدهم فيها منذ الانفصال الشهير، وبهذه المناسبة دعا براد والديه جين وويليام لقصره في لوس أنجلوس من أجل قضاء بعض الوقت مع الأطفال.

وقدمت أنجلينا غصن الزيتون هذا إلى براد بيت بعد أسابيع قليلة من كشف مصدر مقرب من “براد” أنه أصدر إنذاراً لزوجته بشأن طلاقهما، بسبب عرقلتها عملية قضية الطلاق الخاصة بهما.