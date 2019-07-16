أنغام تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة المصرية أنغام صورة لها بصحبة زوجها الموزع أحمد إبراهيم عبر حسابها الشخصي على موقع تباد الصور والفيديوهات “إنستجرام”، تنفي بها شائعة انفصالهما وسط تفاعل كبير من متابعيها.

وعلقت أنغام على الصورة قائلة: “مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده على كتفي زي ما هو دائماً إيده على كتفي وساندني”.

وكان سبب انتشار شائعة الانفصال هو إعلان خبر عودة زوجها الموزع أحمد إبراهيم لزوجته الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن أنغام طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد “حالة خاصة جدًا” وتضمن 14 أغنية، كما قدمت خلال شهر رمضان الماضي شارة مسلسل “حدوتة مُرة” بطولة النجمة المصرية غادة عبد الرازق.