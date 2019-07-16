نادين نسيب نجيم: “هذه الفتاة تشبهني”.. شاهدوا الفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بمقطع مصور ظهرت من خلاله فتاة صغيرة وهي تؤدي وصلة رقص بالشارع على إحدى الأغاني الإنجليزية، وشبهت “نادين” هذه الفتاة بها عندما تكون سعيدة.

وعلقت “نادين”، على المقطع الذي نشرته وقالت: “قديش مهضومة هل بنت!!! قتل ذكرتني بحالي بس كون كتير مبسوطة وبدي أرقص وأعمل كل الحركات يلي بعرفن وما أنسى ولا وحدة مش مهم الغنية المهم أعملن كلن وتخبص”.

وأضافت: “الله يحميها فرحتلي قلبي صرلي من مبارح بشوف الفيديو وبضحك أنا وولادي، ومنحاول نرقص متلها، جربوا الحركات رح تضحكوا كتير”.

يشار إلى أن نادين نسيب نجيم خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “خمسة ونص”، والذي شا ركت في بطولته بجانب قصي خولي، وكارين سلامة، تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر.