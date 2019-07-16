نانسي عجرم تكسر القاعدة وتتصدّر الترند بتحدّي العمر

متابعة بتجـــــــــرد: في الوقت الذي وجد فيه تحدي الشيخوخة انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ظهوره قبل أيام قليلة، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين والمشاهير بالوطن العربي، حرصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على مخالفة هذا السياق.

وعلى عكس الموجة السائدة، خاضت نانسي “تحدي العمر” وعادت عبر التطبيق لعدّة سنوات بعمراها إلى الوراء.

ونشرت نانسي صورتها، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت بتعليقها عليها : “‏ليش ما نرجع بالزمن كام سنة لورا؟.. مش أحلى نصغر بدل ما نكبر؟”.

صورة نانسي التي تظهر فيها أصغر سنًا حققت نصف مليون علامة إعجاب في ساعات قليلة، وتصدّرت قائمة الصفحات الأكثر رواجًا على الإنترنت لتكون بذلك محبوبة الجماهير قد هزمت ترند “تحدي الشيخوخة”.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.