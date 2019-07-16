Jul 16, 2019
على طريقتها الخاصة، ردّت الفنانة المصرية أنغام على اشاعات خلافها مع زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وذلك بعد انتشار عدة أخبار تفيد عن عودته إلى زوجته السابقة.
ونشرت أنغام صورة جمعتها مع زوجها من حفل الفنان محمد حماقي في “جدة” السعودية، وأرفقتها بالعبارة التالية: “مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده على كتفي زي ماهو دائماً إيده على كتفي وساندني“.
وكان خبر زواج انغام من احمد ابراهيم قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شباط الفائت. وقد أكدت انغام حينها الخبر برسالة عاطفية وجهتها الى زوجها بمناسبة عيد ميلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة خلاف انغام وزوجها بعد أشهر من الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.