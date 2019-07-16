حقيقة خلاف انغام وزوجها بعد أشهر من الزواج

على طريقتها الخاصة، ردّت الفنانة المصرية أنغام على اشاعات خلافها مع زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وذلك بعد انتشار عدة أخبار تفيد عن عودته إلى زوجته السابقة.

ونشرت أنغام صورة جمعتها مع زوجها من حفل الفنان محمد حماقي في “جدة” السعودية، وأرفقتها بالعبارة التالية: “مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده على كتفي زي ماهو دائماً إيده على كتفي وساندني“.

وكان خبر زواج انغام من احمد ابراهيم قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شباط الفائت. وقد أكدت انغام حينها الخبر برسالة عاطفية وجهتها الى زوجها بمناسبة عيد ميلاده.