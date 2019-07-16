شكران مرتجى ترفض تطبيق سن الشيخوخة

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""الخليج 365"" من بيروت: رفضت الفنانة شكران مرتجى استخدام تطبيق الشيخوخة الذي انتشر عبر "فيسبوك" منذ أيام. وعبّرت عن رأيها بتدوينة مليئة بالذكريات المؤثرة أرفقتها بصورة لها في سن الطفولة. وجاء فيها: "كلكم بدكم تكبروا وأنا بتمنى أرجع صغيرة لحضن أمي وأبي ولمة العيلة لمدرستي وفرحة النجاح وأصدقاء حقيقيين تدوم صحبتنا لنختير رفقات بيحبوا بعض.. لرحلة السنة والمقالب والضحكة من القلب.. لفرحة العيد والتياب الجديدة، للحلم ببكرا والمستقبل.. لدمعة أمي وأبي يمسحوها ويقولولي لا تخافي طول مانحنا جنبك.. لدقة قلب ما أعرف شو معناها وقت أعرف أتلبك وأخجل.. لتليفون عادي لما يرن الكل يركضوا ليعرفوا لمين، لرسالة تحت الباب من ريحة العطر اللي معبيها نعرف من مين، لمرجوحة بدايتها الأرض وحدودها السما".

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