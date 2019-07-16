شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة والدخلاوية يجتمعان فى حفل غنائى بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب أحمد شيبة حفلا غنائياً يوم الجمعة الموافق 26 يوليو الحالى بالساحل الشمالي، بمشاركة فريق الدخلاوية ومن المقرر أن يقدم شيبة عدداً من أغانيه الشهيرة، أما الدخلاوية فيقدمون أغانى المهرجانات المعروفين بها.

من ناحية أخرى طرح شيبة مؤخراً دويتو جديد مع إيهاب توفيق بعنوان "عشمى فى ربنا" على طريقة الفيديو الكليب، من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع زيزو، من إخراج ياسر عصام.

يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان بعنوان " سيبونا بقى في حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي.