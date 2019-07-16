المٌغنية الأميركية مايلي سايرس تؤخر قرار إنجابها بسبب التغير المناخي

كشفت الممثلة، المغنية الأميركية، مايلي سايرس، للمرة الأولى عن أسباب تأجيلها قرار إنجاب الأطفال.

وأشارت إلى أنها أجلت قرار الإنجاب، لأسباب تتعلق بقضايا بيئية عالمية، التي تؤثر على حياة الملايين من البشر على كوكب الأرض، بحسب آرائها لمجلة "إيل".

وأوضحت مايلي سايرس (26 عاما): "أن التأثيرات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي وضعف الجهود التي تبذلها المجتمعات الدولية لمواجهة تلك التحديات، هو السبب الرئيسي وراء تأخيرها قرار الإنجاب".

اقرا ايضاً:

مايلي سايرس تثير الجدل بشأن حملها من حبيبها الأسترالي

ووصفت "سايرس" الممارسات التي ينتهجها البعض تجاه البيئة بالانتهاكات التي تواجه النساء في مجتمعاتنا، قائلة: "نحن نستمر في تلك السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة، ونتوقع ألا يؤثر ذلك على إنتاجيتها ومدى صلاحيتها لتكون مكاناً صالحاً للعيش".

وتابعت سايرس "لا يمكني التفكير في إنجاب أطفال أصبح مستقبلهم مهددا بتلك المخاطر"، مؤكدة أن هناك المزيد من الأشخاص الذيت يفكرون بالطريقة ذاتها أيضاً".

Advertisements

وكانت مايلي سايرس أعلنت زواجها من الممثل الأسترالي، وليام همسوورث، في شهر كانون الأول/ديسمبر.

والتقت مايلي سايرس ليام همسوورث للمرة الأولى، أثناء تصويرهما سويا لفيلم "The Last Son00g"، في عام 2010، وأعلنا خطوبتهما بعد عامين.

ولكن وقع انفصال بين "الثنائي" بعد مرور عام، ثم عادا إلى بعضهما مرة أخرى في عام 2015.

واحتفلت مايلي سايرس وليام همسوورث بزفافهما، في حفل عائلي، بداخل منزلها في ولاية تينيسي الأمريكية، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

قد يهمك ايضاً:

مايلي سايرس​ تثير الجدل بسبب آخر جلسة تصوير لها

مايلي سايرس تعود إلى القمة بتوقيع اللبناني نيكولا جبران