محمود العسيلي يُشعل "مواقع التواصل" بصورة مع فتاة ويهاجم منتقديه

أكد الفنان المصري محمود العسيلي، أنه لا يتعمد إثارة الجدل ولا يحب الدخول في مهاترات مع أحد، خاصة على "السوشال ميديا"، موضحًا أنه يحترم جمهوره لكن هناك محاذير، معلقًا على نشره صورة مع فتاة، أكثر من مرة، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور حول علاقتهما ببعضهما، حيث قال: "حياتي الشخصية خط أحمر، لا أحب أن يتدخل فيها أحد مهما كان"، مستشهدًا بأنه عندما طلقّ زوجته الأولى لم يعرف أحد أي شيء عن الطلاق إلا بعد 3 سنوات عندما قرر الزواج.

وبسؤاله عن ما إذا كانت هذه الصور لزوجته، أم هي "موديل" يجمعه بها عمل جديد، قال، إنها أمور لا تخص أحدًا؛ لأن حياته الشخصية مقدسة، معلقًا: "عندما نتواجد في مناسبة سويًا سيعرف الجميع من هي".

وعن حذفه لتعليقه الذي أهان به إحدى المتابعات ووصفها بالحشرية، أكد أنه رأى أن الأنسب هو عدم الرد على مثل هذه الأمور خاصةً أن التعليق سيجعله يرد على الجميع وحتى لا يغضب أحد قام بحذف التعليق والتزام الصمت.

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وكشف محمود العسيلي، عن تحضيره لعدد من الأغاني "السينجل"، سيطرحها على طريقة الكليبات المصورة كل فترة حسبما تعوّد جمهوره في الفترة الأخيرة، موضحًا أنه اعتمد لنفسه خطة عمل يسير عليها؛ وهو ما جعله لا يفكر في عمل ألبوم كامل، مضيفًا: "الأغنية السينجل عرفت طريقها لقلوب الجمهور"، حيث كان محمود العسيلي، واجه بسخرية، تساؤلات من الجمهور حول طبيعة علاقته بفتاة نشر عدة صور جمعته بها عبر حسابه على "إنستغرام".

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وعلّقت إحدى المتابعات له من حساب يحمل اسم "الفرعونة المصرية"، على صورته بالقول: "ما هو يا تعلن علاقتك بيها زي البني آدمين أو تبطل تنزل صور زي دي"، وجاء ردّ "العسيلي": "أستاذة فرعونة، حضرتك مش ملاحظة إنك حشرية زيادة عن اللزوم وبتحشري نفسك في حاجات وخصوصيات بجد إنتي مالكيش أي دعوة وأول مرة أعرف إن الفراعنة بيحطوا مناخيرهم في اللي ملهمش فيه".

يُذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي، كان منذ 3 أسابيع حيث أطلق عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" أغنيته المصورة الجديدة "ملايين"، وهي من ألحانه، والإنتاج الموسيقي نفذه علي فتح الله، وكلمات أمير طعيمة، وإخراج إبراهيم هدرج.

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