نانسي عجرم تنتقد بعض الفنانين الذين خاضوا تحدي العمر

بيروت - لايف ستايل
علقت المطربة نانسي عجرم عن النجوم الذين شاركوا في تحدى العمر وذلك عبر حسابها على موقع التدوين العالمي "تويتر" حيث رفضت خوض التحدي ووجهت رسالة إلى الفنانين الذين شاركوا بالتحدي.
وقالت نانسى بعد نشر صورة لها : "ليش ما منرجع بالزمن كم سنة لورا؟ مش أحلى نصغر بدل ما نكبر؟".
أحيت "نانسى عجرم' حفلا غنائيا أمس الأحد في قبرص وقدمت باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.
وأشعلت "نانسي عجرم" موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أمس بإطلالة بتوقيع المصمم العالمي إيلى صعب، حيث ظهرت بچمبسوت فوق الركبة واعتمدت "نانسى" تسريحة شعر بسيطة حيث ظهرت بشعر منسدل على الكتفين ووضع مرتكزا على الألوان الترابية.
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