شكرا لقرائتكم خبر عن جينفير لوبيز "قلبها مكسور".. أعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل أن النجمة العالمية جينفير لوبيز " قلبها مكسور" والسبب الذي أورده الموقع هو بسبب انقطاع الكهرباء عن حفلها في ماديسون سكوير، وهو ما تسبب في إلغاء الحفل بعد أن قامت بتقديم عدد من الأغنيات، وفوجئت والجمهور بانقطاع الكهرباء عن مدينة مانهاتن بالكامل وإطلاق صفارات مغادرة الحفل دون استكماله وهو ما جعلها حزينة.

حفل لوبيز في ماديسون سكوير يأتي ضمن جولتها العالمية "It's My Party tour"، ومن المقرر أن تكمل لوبيز جولتها في مصر حيث تحيي حفل كبير في مدينة العلمين الجديدة، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها، ونشرت لوبيز فيديو أكدت فيه أنها ستحتفل بعيد ميلادها المقبل فى مصر، وتحديدا فى هذا الصيف، حيث ستحيى حفلا غنيا كبيرا بالساحل الشمالى

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وقالت جينيفر لوبيز خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى: "أنا أدعوكم للاحتفال بعيد ميلادى هذا العام فى مصر.. 9 أغسطس".