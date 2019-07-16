شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف يستعد لإحياء حفل غنائي في أمريكا..اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب نادرأبو الليف لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف، وذلك يوم السبت الموافق 3 أغسطس المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداًَ ولاية كاليفورنيا ومن المقرر أن يقدم أبولليف خلال الحفل أغانى من البومه الجديد والتى يتم طرحه فى الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى يشارك أبو الليف في مسرحية " كينج كونج" من إنتاج فرقة تحت 18، بقيادة الفنان وليد طه، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده.

يذكر أن آخر أعمال أبو الليف أغنية بعنوان "أهلاً بيك"، احتفالاً ببطولة بتنظيم مصر كأس الأمم الأفريقية والتى تنتهي فعالياتها يوم 19 من الشهر الجاري، وهى من كلمات السيد علي، وألحان وتوزيع رامى المصرى.