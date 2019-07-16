كريم عفيفي بدلا من صلاح منصور في "الزوجة الثانية" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان كريم عفيفي، صورة تجمعه بالفنانة الراحلة سعدا حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر عفيفي في الصورة بطريقة "فوتوشوب"، بدلا من الفنان صلاح منصور في فيلم "الزوجة الثانية"، وعلق: "من أحلى الصور اللي حبتها بجد لأني بعشق سعاد حسني، وهي فتاة أحلامي وبحب الفيلم دا جدا، وخصوصا دور العبقري صلاح منصور".

وشارك عفيفي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، وصفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وعرض في رمضان الماضي.

