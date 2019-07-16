أحلام تحيي حفلا غنائيا في السعودية.. 13 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة أحلام لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية يوم 13 من شهر أغسطس المقبل، على مسرح طلال مداح بقرية المفتاحية ضمن موسم السودة.

ونشرت أحلام بوستر دعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مرحبا هيل عد السيل في سودة عسير.. فنانة العرب تفتتح مهرجان سودة عسير، تنتظركم وراح نرقص خطوة عسيرية ".

أحلام أحيت مؤخرًا حفلًا كبيرًا ضمن حفلات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية.​

