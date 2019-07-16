يحيى النجم محمد حماقي حفلاً غنائياً يوم الجمعة الموافق 26 يوليو الجاري، علي شاطئ فيبس داخل قرية ذاشور في الساحل الشمالي، و جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". يذكر أن النجم محمد حماقي طرح سابقاً ألبوم بعنوان "كل يوم من ده"، و يضم الألبوم 20 أغنية، أبرزهم: "يزلزل"، "يا غربة"، "يا ستار"، "م البداية"، "قدام الناس"، "كفايا حلول وسط"، "صور"، "قالو عنك"، "و اعمل إيه". ألبوم بعنوان "كل يوم من ده"، و يضم الألبوم 20 أغنية، أبرزهم: "يزلزل"، "يا غربة"، "يا ستار"، "م البداية"، "قدام الناس"، "كفايا حلول وسط"، "صور"، "قالو عنك"، "و اعمل إيه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حماقي يحتفل مع جمهوره على شاطئ الساحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.