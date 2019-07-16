ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: زوج أنغام يعود إلى زوجته الأولى ومن هي الطفلة التي ذكرت نادين نسيب نجيم بنفسها؟ موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية نادين نسيب نجيم :"هالبنت ذكرتني بحالي" أصالة تعلق على شائعة وفاتها: ما فيني إلا الخير خاص الفن- هكذا ردت نسرين طافش على شائعة وفاتها زوج أنغام يعود الى زوجته الاولى بشكل نهائي وهذا هو الدليل هل تغيّر نوال الزغبي شعرها من الأشقر للأسود؟ بالفيديو- فيفي عبده في وصلة رقص شرقية أمام بوابة بيتها وفاة إميلي هارتريدج في حادث سير مروع المزيد المزيد

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