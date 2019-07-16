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ميرنا وليد - بيروت - لا شكّ ان الديو الغنائي الذي يجمع الفنان المصري محمد رمضان والفنان المغربي سعد لمجرد لن يكون عاديا، فقد علم موقع الخليج 365 بأن فيديو كليب اغنيتهما "نساي" كلّفهما نصف مليون دولار.
وصوّرت الأغنية في فرنسا، وقرر محمد رمضان ان يقدّمها في حفله الغنائي في السعودية، ومن المقرر أن يبدأ عرض الكليب خلال الساعات المقبلة.
الجدير ذكره ان الأغنية كانت مهددة بأن لا تُطرح حاليا، إلا ان رمضان اصر على تقديمها بسبب الصداقة بينه وبين لمجرد، وايضا لرغبته في تقديم الجديد في الغناء.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-اليكم تكلفة كليب ديو محمد رمضان وسعد لمجردخاص الفن - نيللي كريم تتخلّى عن "النصابين" مقابل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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