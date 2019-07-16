لقاء الخميسي تثير الجدل بفستان ابيض قصير!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 06:49 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية لقاء الخميسى الجدل بين متابعيها بعد نشرها صورة لها عبر حسابها انستغرام ظهرت فيها بفستان أبيض قصير.. وانهالت التعليقات من متابعي لقاء الخميسي على الصورة، فالبعض هاجمها بسبب ملابسها القصيرة، وآخرون أشادوا بجمال الصورة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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