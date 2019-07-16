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شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة على يخت تجمع كريس هيمسورث ومات دامون وزوجاتهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجوم العالميين مات دامون وزوجته لوسيانا وكريس هيمسوورث وزوجته إلسا باتاكي وذلك علي متن رحلة يخت رومانسية في إبيزا الإسبانية وبدا الفريقين، وهما في حالة من الرومانسية والتناغم مستمتعين بالأجواء.
ويقضي حاليا النجم العالمي مات دامون إجازة مع وزوجته لوسيانا باروسو ذات الـ 43 عاما ، حيث التقطت عدسات " البابارتزي" لهما صورا أخرى خلال استمتاعهما بالجو الدافئ على أحد الشواطئ في اسبانيا .
وذكر أن كريس هيمسورث كشف مؤخرا عن قصره الضخم الذي تبلغ تكلفته 20 مليون دولار في خليج بايرون بعد ثلاث سنوات من استمرار الإنشاءات، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
وشارك نجم ثور البالغ من العمر 35 عامًا صورا لمنزله، حيث كشف أن إحدى الغرف العملاقة مزينة بلوحة جدارية للرسام الأصلي أوتيس هوب كاري، الذى وصفه كريس بأنه فنانه المفضل.
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