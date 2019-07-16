شاهد.. مقطع فيديو للشيخ محمد بن راشد واحفاده يتصدر مواقع التواصل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 05:42 صباحاً - تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات، ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، التهاني بذكرى ميلاده، التي صادفت أمس الاثنين، من أحفاده.

ويظهر مقطع فيديو بثه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه في “انستغرام” الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو ينزل من سيارته، في الوقت الذي سارع إليه أحفاده، والتفوا حوله مهنئين إياه بذكرى ميلاده.

هذا وقد فاعل مغردون على “تويتر” بشكل واسع مع مناسبة عيد ميلاد الشيخ محمد بن راشد، حيث تصدر وسم #محمد_بن_راشد الترند في الإمارات.

Advertisements

وعبر المغردون عن حبهم لحاكم دبي، متمنين له طول العمر والاستمرار بالعطاء، فقال أحد المغردين: “اليوم كان ولا زال في صدى الأيام فرحة .. ميلاد العز والوفاء والعطاء ..اليوم عيد ميلاد سيدي صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم .. يوم للوطن الذي حباه الله بقائد من طراز فريد .. هو يوم عيد .. الرائعون حياة لمن حولهم “.

وقالت أخرى: “إلى القائد الذي لا يعرف المستحيل، المُلهم وفخر الأجيال.. عسى عمرك مديد سيدي صاحب السمو الشيخ “.

كما وصف مغردون سموه بالقائد الاستثنائي وأنه الرقم واحد، فقال أحد المغردين: “#محمد_بن_راشد.. الفارس الذي روض الرقم “1”.. كل عام وأنت بخير”.