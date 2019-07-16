صورة تجمع دنيا بطمة وحلا الترك تثير التساؤلات!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 05:42 صباحاً - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعية، صورة تجمع الفنانة المغربية، دنيا بطمة، بإبنة زوجها المغنية البحرينية الشابة، حلا الترك.

وخلقت الصورة جدلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل، الذين انقسموا بين فريق رجح أن الصورة قديمة، وآخرين قالو إنها حديثة، غير أن دنيا بطمة أكدت لمجلة “غالية”، أن الصورة التي تجمعها بحلا حديثة.

وظهرت دنيا بفستان صيفي جميل، باللون الأصفر، كشف عن دراعيها، فيما اختارت حلا ارتداء بدلة رياضية في اللون الكرزي.