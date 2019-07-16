كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 05:42 صباحاً - حسمت الفنانة أنغام كل الجدل القائم مؤخرا حول توتر العلاقة مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم. فقد نشرت أنغام صورة لها بصحبة أحمد إبراهيم من حفل الفنان محمد حماقي في جدة الذي حضراه سويا، عبر حسابها بتطبيق انستغرام، وعلقت عليها كاتبة: “لا أحب صور الـSelfie، ولكني أحببت هذه الصورة لأن يده على كتفي مثلما هو دائما يده على كتفي وساندني”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر !احمد ابراهيم ينفي عودته لزوجته الاولى.. وانغام تنشر هذه الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.