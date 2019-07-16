كندة علوش: لا أسمح للمربيات او للخادمات بلمس ابنتي “حياة”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 05:42 صباحاً - تحدثت الفنانة السورية كندة علوش عن الكثير من التفاصيل عن ابنتها “حياة” من زوجها الفنان عمرو يوسف، وكيفية اعتنائها بها.

كندة كشفت سر تغيبها عن الفن لفترة طويلة بعد ولادتها لابنته، بقولها: “هي واحدة لكنها قد خمس أولاد، فهي أول مولود لي، لذلك أريد أن أمنحها كل وقتي، فمن حقها عليّ أن أظل أعتني بها حتى تبلغ قرابة العام ونصف العام أو العامين”.

وعن كيفية اعتنائها بها، قالت: “أنا في البيت لا أسمح لأيٍّ من العاملين في البيت، سواء من مربيات أم خادمات لمس «حياة» أو التدخل في أي من شؤونها، فقط أمي وزوجي الوحيدان اللذان يساعدانني في أمور طفلتي”.

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وكشفت، في حوارها بمجلة “زهرة الخليج”، عما إذا كانت ابنتها تشبها أم تشبه والدها عمرو يوسف، بقولها: “في بداية ولادتي «حياة»، كانت نسخة طبق الأصل عن والدها، والآن مع مرور الوقت أسمع من يقول لي إنها أصبحت تشبهني”.

وأكدت كندة أنها ترغب في تكرار تجربة الإنجاب مرة أخرى، بقولها: “لديّ الرغبة في إنجاب طفل ثانٍ، ولا أعرف متى، لكني أتمنى أن يحدث هذا قريباً. وعلى الرغم من صعوبة مسألة الحمل والإنجاب، لكني كنت خلال تلك المرحلة إيجابية.. أتحرك وأذهب وأعود وأطبخ وأقوم بواجباتي”.

وعن أكثر ما أزعجها أثناء فترة الحمل، قالت: “مسألة زيادة الوزن أثناء الحمل شكّلت لي صعوبة حتى الآن كممثلة، وعندما أرى بعض الفنانات أمثال نانسي عجرم، وكيف أنها حافظت على جسمها ووزنها خلال حملها بطفلتها الثالثة، أقول كأنها لم تحمل”