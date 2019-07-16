كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 05:42 صباحاً - نفت النجمة اللبنانية إليسا مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ”ذا فويس“، The Voice بموسمه الخامس.
وقالت اليسا في تغريدة ردا على سؤال أنها ”لم تتلقَ أي اتصال هاتفي من القائمين على البرنامج للمشاركة في الموسم الخامس“.
كما أوضحت إليسا أنها حتى لو طُلب منها المشاركة في لجنة تحكيم ”ذا فويس“ فلن تقبل؛ لأنها منشغلة هذه الفترة بالتحضير لألبومها الغنائي الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر اليسا تعتذر عن المشاركة في “ذا فويس”.. والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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