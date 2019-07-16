شيماء سيف وزوجها يؤديان مناسك العمرة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، خلال أدائها مناسك العمرة.

ونشرت شيماء صورة لها من داخل الحرم المكي وكانت ترتدي ملابس الإحرام وعلقت عليها قائلة: “أحلى حلم حلمته اتحقق اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك ربنا يكتبها لكل الى بيتمناها”، وحصدت صورتها على العديد من تعليقات متابعيها الذين هناؤها على العمرة داعين الله أن يتقبلها منها.

وكان زوجها المنتج محمد كارتر، قد نشر صورة له خلال أدائه مناسك العمرة عبر صفحته قبلها بأيام.

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وتواجدت شيماء سيف خلال الأيام الماضية في جدة، للمشاركة في عرض فكاهي، مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا والذي أقيم ضمن فعاليات موسم جدة.

من ناحية أخرى شاركت شيماء سيف، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “الزوجة 18” من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.

ويشارك في بطولته حسن الرداد، و سلوى خطاب، ومحمود البزاوي، وناهد السباعي، وشيماء سيف، وهيدي كرم، ومحمود الليثي، وآية سماحة، وكوكي، وإيناس كامل، وغيرهم.

كما عرض لها برنامج “شقلباظ”، وهو برنامج مقالب كانت تقدمه للمرة الأولى.