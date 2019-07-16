دنيا بطمة تعبر عن حبها لزوجها وابنتها بالمجوهرات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة المغربية دنيا بطمة التعبير عن حبها لأسرتها الصغيرة المكونة من زوجها المنتج البحريني محمد الترك وابنتهما “غزل”، ولكن بطريقة مبتكرة.

الفنانة المغربية نشرت صورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، استعرضت خلالها مجوهراتها، والتي عبرت من خلالها عن حبها الشديد لزوجها وابنتها، حيث ظهرت مرتدية ثلاثة خواتم ذهبية حملت الأحرف الأولى من اسمها واسم زوجها واسم ابنتهما باللغة الإنجليزية.

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك قد احتفلا مؤخرا بعيد ميلاد ابنتهما “غزل”، في حفل صغير أقاماه في منزلهما.

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الفنانة المغربية وزوجها أحضرا قالب تورتة صغير كتب عليه اسم ابنتهما “غزل”، وقاما بالغناء معها أغاني عيد الميلاد، ثم أطفأت الطفلة الشموع.

محمد الترك نشر صور ومقاطع فيديو من الحفل، على حسابه على “انستجرام”، لافتا إلى أنه سيقيم حفلا كبيرا بهذه المناسبة قريبا.

حيث قال: “اليوم طفت أميرتي الصغيره شمعتها الثانيه عقبال المليون وأحلى عيد ميلاد في أقرب وقت انتظروا العيد الميلاد الأسطوري عسى ربي يأخذ من عمري ويعطيك 16/6”.