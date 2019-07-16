مها نصار تكشف تفاصيل مشاركتها فى مسلسل "بلا دليل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة مها نصار أنها بدأت تصوير أول مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "بلادليل" والتى جمعتها بالفنان حازم سمير فى أحد الديكورات المخصصة للعمل الذى يقوم ببطولته خالد سليم ودرة وانتاج سينرجى وتأليف إنجى علاء واخراج منال الصيفى، مشيرة إلى أنها لأول مرة تشارك فى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة وتتمنى أن ينال دورها فى العمل إعجاب الجميع .
وأضافت انها سعيدة بهذه التجربة التى تقدمها بشكل مختلف عن أعمالها السابقة وتقدم من خلاله دور مفاجىء ويعتبر خطوة مهمة فى مشوارها الفنى مشيرة أنها سعيدة بالتعاون مع مخرجة كبيرة بحجم منال الصيفى التي قدمت أعمال مهمة وحققت جميعها نجاحا كبيرا وشركة انتاج تتعاون معها للمرة الثانية بعد أن قدمت مسلسل "بين عالمين" بطولة الفنان طارق لطفى وهشام سليم خاصة أن الشركة لها بصمة كبيرة فى نجاح كل المسلسلات التى قدمتها خصوصا موسم رمضان الماضى.
وتدور الأحادث حول جريمة قتل فى اطار الغموض ويشارك فى البطولة بجانب مها نصار كل من درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح واسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي.
وانتهت مؤلفة العمل انجى علاء من كتابة حوالى 38 حلقة كاملة من المسلسل وتم تسليمهم للشركة المنتجة، حيث من المقررعرضه فى شهر أكتوبرالقادم على أقصى تقدير، حسب الخطة التى وضعتها الشركة للعرض في الفترة المقبلة.
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