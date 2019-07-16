شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Lion Kingيحقق إيرادات بقيمة 54 مليون دولار في السوق الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The Lion King إيرادات في شباك التذاكر بالسوق الأجنبية خارج الولايات المتحدة وصلت إلي 54 مليون دولار.

وأقيم للفيلم عرض خاص في لندن شهد حضور كل من دوق ودوقة مقاطعة (ساسكس) البريطانية الأميرهارى وزوجته ميجان ماركل، وذلك بحضور بيونسيه أحد أبطال الفيلم وزوجها جي زي، إضافة إلى صناع الفيلم.

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الفيلم يعاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما على طريقة الـLive Action، الذى يتم استبدال الإنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس القصة التي طرح بها الفيلم عام 1994.

ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.