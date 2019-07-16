16 أغسطس.. بلقيس فتحي تشارك في موسم السودة بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تستعد المطربة بلقيس فتحي، لإحياء حفل غنائي، 16 أغسطس المقبل، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم السودة.
ونشرت بلقيس عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة: "أهلي وربعي وحبايبي في المملكة، يسعدني أن أكون معكم في سودة عسير ضمن موسم السودة، في حفل فني ساهر 16 أغسطس، إن شاء الله كونوا على الموعد".
وتابعت بلقيس: "بدأت التحضيرات من الآن وبإذن الله راح يكون أقوى وأجمل حفل".
يذكر أن بلقيس فتحي أحيت حفلا بمدينة جازان السعودية على المسرح الحضاري بمركز الأمير سلطان، الشهر الماضي.
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