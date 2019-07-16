بالفيديو.. عاصي الحلاني يطرح لبيكي يا جزائر

طرح النجم عاصي الحلاني أحدث أغانيه بعنوان "لبيكي يا جزائر"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و يشاركه في الغناء الفنانة

ماريتا الحلاني، و الأغنية من كلمات مضر شغالة، و ألحان فاروق الجزائري، و توزيع خليل أبو عبيد.

يذكر أن النجم عاصي الحلاني طرح مؤخراً أغنية بعنوان "الوطن"، و هي من ألحانه، و كلمات عمر الفرا، و توزيع طوني سابا، كما حققت الأغنية نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.

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