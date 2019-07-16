خالد سليم يؤدي العمرة وجدل بينه وبين جمهوره.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافر الفنان المصري خالد سليم إلى المملكة العربية السعودية لأدء مناسك العمرة.

خالد نشر صورة له من أمام الكعبة عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، وكتب معلقا: «اللهم تقبل منا و منكم صالح الأعمال .. و إن شاءالله يتقبل و يستجيب لكل الدعوات لأهل بيتي و عائلتي و أصدقائي و أحبابي و جميع موتانا.. أللهم آمين و متابعيني و الأمة الإسلامية و العربية .. أللهم آمين .. الحمدلله و الشكر».

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خالد سليم دخل في جدال مع جمهوره لأكثر من سبب، حيث لوحظ في الصورة أنه يرتدي خاتم، فنوهت واحدة من متابعاته إلى أنه يجب خلع الخاتم، فرد عليها خالد وكتب في تعليق: «أنا سألت ومش لازم».

بينما علق شخص آخر بأنه كان من المحتم على خالد سليم أن يحلق شعره، فرد خالد: «انت حافظ مش فاهم على فكرة»، وعندما طرح أحدهما سؤال عن سبب نشره للصوره كتب خالد: «صورة للذكرى من بيت الله الحرام انت مدايق ليه».

ورغم كل هذه التعليقات تلقى الفنان المصري سيل من التعليقات الأخرى من الجمهور الذي تمنى له عمرة مقبولة.

وحرص عدد من الفنانين على أداء مناسك العمرة ومنهم الفنان محمد هنيدي والمخرج مجدي الهواري، إيمان السيد، وسامح حسين.