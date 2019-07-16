شاهد جرأة الحسناء مالفيكا شارما وهي بأحضان نمر تايلاندي مخيف

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ظهرت الممثلة “مالفيكا شارما” Malvika Sharma لأول مرة في سينما أفلام التيلجو وهي في عامها الـ19 فقط، من خلال فيلم Nela Ticket الذي عُرض عام 2018 حيث شاركت البطولة الفنان الكبير رافي تيجا Ravi Teja.

مع انتهاء الفيلم بالتخبط تجاريًا في شباك التذاكر، لم تحصل الممثلة على أي مشروع جديد حتى الآن، لكنها رغم ذلك نشطة بشكل كبير مواقع التواصل الاجتماعي، وقد شاركت مؤخرًا صورة لها مع نمر ضخم.

مالفيكا التي تستمتع حاليًا بالعطلات في تايلاند، شاركت بعض صور من العطلة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث كانت في زيارة حديقة النمور في باتايا، والتقطت صور مع نمر ضخم.

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علق مالفيكا شارما على الصور قائلة: “إنه لا ينام ولا يهدر ولا يهدأ كما ترون في الصورة التالية، كنت خائفًا جدًا من لمسه! كان يلعب معي، ثم عندما شعر بالراحة معي، استلقى وسمح لي أن أستلقي بجانبه”.

وأضافت ” سأقوم بمشاركة المزيد من الصور له حيث يلعب معي حتى أتمكن من فهمه، أنه ليس مخدرًا، هذا نمر حقيقي ومدرب على أن يكون حول الناس منذ وقت ولادته. “

كانت مالفيكا قد كشفت أنه على الرغم من اتصال العديد من المخرجين بها مع وعرضهم بعض قصص الأفلام والسيناريوهات عليها، لكن يبدو أن لا شيء يثيرها.

تسعى الممثلة الصاعدة حاليًا للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون، حيث تحرص ملكة الجمال الصغيرة