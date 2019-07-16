إليسا تقبّل ناصيف زيتون بحرارة وسط دهشة الجمهور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة-Gololy

أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون، حفل غنائي كبير ضمن فعاليات أعياد بيروت، ووسط حضور عدد كبير من الجمهور.

وحرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على حضور الحفل، وجلست في الصفوف الأولى وحرص ناصيف على تحيتها بغناء أغنية “عبالي”، وهو الأمر الذي استدعى إليسا للوقوف وتحيته على الأغتية والتي أداها وسط تفاعل كبير من الحضور معه.

كما حرص على النزول من على المسرح وغنى الفنانة إليسا، وسط تفاعل كبير معه من الجمهور فما كان منها إلا أن فاجأته بقبله على الوجه ليتبعها هو بتقبيل يدها.

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كما قدم ناصيف زيتون عدد من أشهر أغانيه التي تضم القديم والحديث وسط ترديد الجمهور لكلمات اغانيه

ووجهت إليسا رسالة لناصيف زيتون بعد الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، قالت فيها: “ما أجمل طاقتك وموهبتك وصوتك وحضورك ولياقتك.. كتير فرحت بحفلك بأعياد بيروت وبكل اللي قدمتو عالمسرح من فرح وفن. الله يوفقك على طول”.

ورد عليها “زيتون” قائلًا: “من قلب قلبي فرحت بوجودك مبارح... و بتشكرك ع دعمك و محبتك و ذوقك و اخلاقك العالية.. كِمل الحفل بحضورك اللي عطاني فرح اكتر، طاقة اكتر... و نيال اللي بتجي تحضرو اليسا.. بحبك”.