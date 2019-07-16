النجمة التركية سيريناي ساريكايا تقاضي مذيعة شهرية بسبب الحمل.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لجأت الفنانة التركية سيريناي ساريكايا إلى القضاء، ورفعت دعوى قضائية ضد مذيعة تركية شهيرة تُدعى بينار ارغونر، طالبت فيها الأخيرة بتعويض مادي يصل إلى 50 ألف ليرة تركية.
بينار التي تقدم برنامج «مغازين ابيض»، المعروض عبر شاشة قناة «beyaz tv»، ادّعت أن سيريناي حامل من رئيس نادي شهير، وهو متزوج، لافتة إلى أن الأخير يرفض هذا الجنين، وطالب الفنانة الشابه بإجهاضه، في الوقت الذي ترفض سيريناي ذلك، وتريد الاحتفاظ بالجنين.
قصة بينار لم تمر مرور الكرام على سيريناي، التي رفضت اعتبارها مجرد شائعة، وقررت رد اعتبارها برفع دعوى قضائية ضد المذيعة الشهيرة، وطالبتها بتعويض قدره 50 الف ليرة تركية.
يُذكر أن سيريناي كانت قد انفصلت عن الفنان التركي كرم بورسين مؤخراً، وذلك بعد علاقة عاطفية جمعتهما لمدة 3 سنوات، وترددت شائعة قوية حول انفصال الثنائي بسبب ظهور رجل جديد في حياة سيريناي، إلا أن الثنائي حرصا على نفيها، في الوقت الذي لم يكشف اي منهما عن سبب خلافاتهما.
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