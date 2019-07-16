صور تراها لأول مرة من حفل زفاف ريا أبي راشد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد مرور 8 سنوات على زواجها، فاجأت الإعلامية اللبنانية ريا ابي راشد جمهورها بنشرها صور من زفافها لأول مرة، وذلك احتفالا بعيد زواجها الثامن من زوجها الصحفي الرياضي الإيطالي فاليريو.

ريا ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، عروس فاتنة، وقد اطلت بإطلالتين مختلفتين، الأولى بفستان زفاف أنيق مكشوف الكتفين، وأسدلت شعرها على كتفيها في تسريحة مميزة.

أما الإطلالة الثانية للإعلامية اللبنانية فكانت بفستان أبيض بسيط، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ.

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ريا علقت على الصور بقولها: “بمناسبة عيد زفافنا الثامن، صور لم انشرها من قبل من عرسي في روما 15/07/2011”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها بشدة، وتمنوا لها السعادة الدائمة في حياتها الزوجية.

يذكر أن الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد احتفلت بزفافها يوم 15 يوليو عام 2011، واثمرت زيجتها عن طفلة وحيدة أطلقت عليها اسم «لولا» 7 يوليو 2016.

ونشرت ريا مؤخرا صورة جديدة لابنتها «لولا»، ظهرت فيها ترتدي فستان أنيق، وظهرت فيها الطفلة التي أكملت عامها الثالث، وهي تحاول إخفاء ملامح وجهها بكف يدها الصغير بشكل عفوي، وقد اثارت الإعلامية اللبنانية ضحكات متابعيها بتعليق طريف كتبت فيه: «يبدو أن صغيرتي لولا تتفق مع رغبة والدتها في عدم الكشف عن ملامح وجهها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فخورة بك».