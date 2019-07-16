رانيا يوسف تقضي عطلتها على شواطئ اليونان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، بصور من عطلتها والتي تقضها برفقة ابنتيها في اليونان.

رانيا يوسف، استعرضت إطلالتها من شرفة الفندق الذي تقيم فيه والمطل على شواطئ اليونان، وعلقت على الصور قائلة: «العطلة هي فرصة للسفر في الخارج.. إنها أيضًا فرصة للاسترخاء.. عندما أقوم بتشغيل وضع الراحة الخاص بي».

وكانت رانيا يوسف، قد نشرت صورة لها برفقة ابنتيها في المطار، بعد أن غلبهم النوم بسبب تأخر الطائرة لعدة ساعات واضطررن للانتظار بالمطار.

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رانيا يوسف تواصل حاليًا تصوير مسلسل «مملكة إبليس»، ويشارك في بطولته غادة عادل، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب، وصبري فواز، ومحمد جمعة، وأسماء جلال، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.

وتعرضت رانيا مؤخرا لانتقادات بسبب تأييدها لقرار استقلال الفتاة السعودية في سن الـ 18، واتهمت بتدخلها في الشأن السعودي.

واعتذرت رانيا يوسف، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “لم أكن أقصد أبدا التدخل في الشأن السعودي الشقيق، تحمسي للمرأة بصفة عامة هو ما شجعني لتأييد القرار المطروح».

وأضافت: “لم أكن أتوقع أو أنوي أبدا التسبب في إزعاج أي شخص مهما كانت جنسيته، اعتذاري لمن أساء تقديري، كل المحبة والتقدير”.