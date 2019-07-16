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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الإعلامي المصري شريف مدكور لجمهوره مؤخرا أنه بدأ العلاج الكيماوي، وذلك بعد خضوعه لعملية استئصال ورم سرطاني في القولون مؤخرا.
الإعلامي المصري قرر مشاركة جمهوره معاناته، حيث نشر صورة له، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيها وهو يتلقى العلاج الكيماوي.
مدكور أرفق الصورة بتعليق قال فيه: ” جلسه كيمو ربنا يشفي كل مريض”، وقد دعا عدد كبير من جمهور الإعلامي له بالشفاء العاجل.
يذكر أن شريف مدكور كان قد أعلن في شهر إبريل الماضي عن إصابته بورم سرطاني في القولون، وخضع لعملية جراحية في بداية شهر رمضان الماضي لإزالته.
كما أعلن في بداية شهر يوليو الجاري عن إصابته بمرض جديد، حيث قال إنه أصيب بقطع في الشبكية.
عدد كبير من متابعي شريف سألوه إن كان قطع الشبكية له علاقة بالعلاج الكيماوي، وهو ما دفعه لنشر فيديو آخر يوضح فيه حقيقة الأمر.
شريف أكد أن إصابته بقطع في الشبكية ليس له أي علاقة بالعلاج الكيماوي أو بمرض السرطان، كاشفا أنه تعرض لهذه الإصابة بسبب سقوطه قبل خضوعه لعملية إزالة ورم القولون بيومين ونتج عن ذلك قطع في الشبكية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة لشريف مدكور أثناء تلقيه العلاج الكيماوي.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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