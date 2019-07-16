ملاحظة غريبة على صورة ابنة وحفيدة رجاء الجداوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية رجاء الجداوي جمهورها في صورة لابنتها وحفيدتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

رجاء وجهت رسالة لهما وقالت: «وحشتوني أوي أوي ربنا يرجعكم بالسلامة ربنا يحفظكم ويحميكم ويخليكم لي»، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجمهور.

عدد من متابعي رانيا لاحظوا أنه لا يوجد شبه بينها وبين ابنتها أميرة المحجبة، بينما ورثت حفيدتها بعض ملامحها.

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رجاء تزوجت في حياتها مرة واحدة من حارس المرمي حسن مختار وذلك في عام 1970، وأنجبت منه ابنة واحدة اسمها أميرة، ولم تتزوج رجاء غيره.

فنانة الزمن الجميل قالت إن زوجها كان هو الحب الوحيد في حياتها، وتفتقده طوال الوقت وتشعر أنه معها في المنزل يراقبها ويعرف كل ما تفعله.

حسن مختار رحل في شهر مارس عام 2016، وحضر عزائه عدد كبير من نجوم الفن ونجوم الوسط الكروي.

الفنانة المصرية تغيبت عن الموسم الرمضاني الفائت، رغم أنها اعتادت الوجود في كل موسم، حيث شاركت الفنانة في الموسم قبل الماضي في مسلسل «ريح المدام» مع مي عمر وأحمد فهمي.