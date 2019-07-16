فتوح أحمد يكشف تفاصيل رحلته بين القبور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدث الفنان المصري فتوح أحمد،وغن بدايته الفنية وكشف تفاصيل عن المنطقة التي كان يعيش فيها للمرة الأولى.
قال الفنان فتوح أحمد، إنه كان يعيش في منطقة “عزبة أبو قرن”، خلف مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، وهي منطقة شعبية مليئة بعائلات متقاربة من الصعيد.
وتابع، خلال الليالي القمرية أصبح لدي شغف قراءة الأسماء المكتوبة على المقابر، واكنت كلها رتب ما بين لواء وطبيب وغيرها فأصابته حالة من الزهد، وأن الشيء الوحيد الباقي هو السيرة فقط ولن يتحدث أحد عن غناك، أو فقرك، أو علمك، كما خلقت لديه قناعة كبيرة بمالديه، مؤكدًا أنه بسبب ذلك يتم الضحك عليه من قبل المنتجين ويقاضونه رواتب قليلة
كما كشف تفاصيل تأسيس فرقة مكونة من ذوى الاحتياجات الخاصة والتي تشمل الإعاقات الذهنية، والحركية و فاقدي البصر، والأقزام، مؤكدًا أن السبب في ذلك هو صدمته من عددهم والذي يقدر بأكثر من 16 مليون شخص، ولذلك قدم معهم عرض مسرحي يحمل اسم “ورد وياسمين”، مؤكدًا أن العرض لم يشاهده أحد إلا وبكى فرحًا من شدة تأثره به.
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