منة فضالي بـ «هوت شورت» في جلسة تصوير ساخنة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية منة فضالي، لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

واختارت منة فضالي، لإطلالتها خلال الجلسة هوت شورت وتي شيرت أبيض، وتم تصوير الجلسة بأحد الفنادق المبرى بالقاهرة.

وعلقت منة فضالي على الجلسة قائلة: “الحياة هي الاختبار الأكثر صعوبة الذي يفشل العديد من الأشخاص لأنهم يحاولون التعامل مع الآخرين دون إدراك أن كل شخص لديه ورقة أسئلة مختلفة”.

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وحصدت الجلسة على العديد من تعليقات متابعيها الذين تغزلوا في جمالها وأناقتها خلال الجلسة.

من ناحية أخرى تستعد منة فضالي لتصوير دورها في الفيلم الجديد “ماكو”، مطلع شهر أغسطس، والفيلم من بطولة قصي خولي، والنجم التركي مراد يلدريم، وناهد السباعي، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ومن إنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني.

وكان أخر أعمال منة فضالي مسلسل “قيد عائلي”، ويشارك في بطولته كل من بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.