ناهد السباعي تستعرض مهاراتها في الرقص على العامود بملابس جريئة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة-Gololy

شاركت الفنانة المصرية ناهد السباعي متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من تدريباتها على “الرقص على العامود” أو ” “Pole Dance، وهي الرياضة التي تتبعها خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت ناهد السباعي من خلال الصور تمكنها القوي من اتقان الرقص على العصا والتحكم في رشاقة جسدها، وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي أشادت بلياقتها والبعض الأخر لم يخل من انتقادات لبسها الجرئ الذي ظهرت به في الجيم.

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من ناحية أخرى تشارك ناهد السباعي في بطولة فيلم “ماكو”، ويشارك في بطولته قصي خولي، والنجم التركي مراد يلدريم، ومنه فضالي، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ومن إنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني.

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي كانت مسلسل «الزوجة 18»، والذي عرض في شهر رمضان الماضي وهو بطولة حسن الرداد، وهيدي كرم، وسلوى خطاب وشيماء سيف، ومحمود البزاوي، وإيناس كامل، ونور الكاديكي، والمسلسل من إخراج مصطفى فكري.

قصة المسلسل تدور حول شاب تزوج 17 مرة، حتى واجه امرأة تعانده فيلجأ للخديعة للزواج منها، ولكنه يفشل في ذلك، ويقتنع بالبقاء مع زوجاته اللاتي يسعين لإرضائه بكل الطرق.