تدريبات شيرين عبدالوهاب في كواليس تصوير «نساي» بحضور زوجها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد مرور ما يقرب من 9 شهور على طرح كليب أغنيتها “نساي”، كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن كواليس تصوير الكليب من خلال مقطع فيديو طرحته على قناتها بموقع “اليوتيوب”.

الفيديو رصد تدريبات الفنانة المصرية على الاستعراضات التي قدمتها في الكليب مع فريق العمل، كما حرص زوجها الفنان حسام حبيب على التواجد في الكواليس لتدعيم زوجته.

يذكر أن كليب أغنية “نساي” تم طرحه يوم 8 أكتوبر الماضي، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي النابلسي، وحقق الكليب نسب مشاهدة مرتفعة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وطرحت شيرين أغنية “نساي” من خلال آخر ألبوماتها الغنائية، والذي يحمل نفس اسم الأغنية، ويضم 12 أغنية، وهى: حبة جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى.

Advertisements

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في فعاليات مهرجان “قرطاج”، وهو ما أثار العديد من الشائعات حول مرضها وسفرها إلى لندن للعلاج.

وقرر زوجها الفنان حسام حبيب، الخروج والرد على هذه الأخبار، قائلًا في تصريحات صحفية: «شيرين بصحة جيدة ولا أساس لما يتردد عن مرضها، وأن اعتذارها عن المشاركة في مهرجان قرطاج عائد إلى اختلاف في وجهات النظر ليس أكثر».

وأضاف، أنه وزوجته يتوجدان حاليًا في أمريكا، من أجل ارتباطات فنية وليس في لندن من أجل العلاج، وأنهما سيعودان خلال أيام.