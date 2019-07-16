أمل رزق: رفضت ارتباط بنتي بمحمد الشرنوبي.. وجوزي كان سيد الرجالة

رنا صلاح الدين - القاهرة -Gololy

استنكرت الفنانة المصرية أمل رزق، تجاهل نقابة المهن التمثيلية لحادث ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت، والذي وقع منذ أيام ونقلت على إثره لإحدى المستشفيات الخاصة.

وقالت أمل رزق، باكية خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “أنا مش محتاجة حاجة من حد غير ستر ربنا”.

وأضافت، إنها خلال فترة مرضها قالت لها النقابة اذهبي للمستشفى وسنتحدث معهم هاتفيا، مؤكدة مرة أخرى أنها ليست في حاجة لأحد.

وكانت لمى كتكت، قد تعرضت لحادث سير خطير أثناء عودتها برفقة صديقتها من الساحل الشمالي، وتسبب الحادث في تهشم مقدمة سيارتها بالكامل.

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كما أكدت أمل رزق، أن ابنتها لمى كتكت، عضو داخل نقابة المهن التمثيلية وذلك ردًا على تصريحات الفنان سامي مغاوري بان ابنتها ليست عضوًا بالنقابة.

وأضافت: “أوقات بيكونوا فنانات غير أعضاء في النقابة وكل الأعضاء يجرون خلفهم في أقسام الشرطة ويتشاجرون مع الضباط بسببهم”.

كما تطرقت خلال اللقاء للمرة الأولى عن خطوبة ابنتها لمى كتكت، السابقة للفنان الشاب محمد الشرنوبي، مؤكدة أنها لم تكن ترغب بهذه الخطبة.

وأضافت: “لمى كانت صغيرة وعند عدم موافقتي على الخطبة قارنت نفسها بي ولكن أنا كنت متزوجة سيد الرجال”، وذلك في إشارة منها إلى زوجها السابق المنتج إسماعيل كتكت.

يذكر أن محمد الشرنوبي، ارتبط بـ لمى كتكت لفترة وبعدها انفصلا دون الكشف عن أي أسباب، وأعلن مؤخرًا ارتباطه بمديرة أعماله سارة الطباخ.