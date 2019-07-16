حيلة نسرين أمين للهروب من انتقادات متابعيها بسبب المايوه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية نسرين أمين، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة من عطلتها الصيفية والتي تقضيها بإحدى القرى الساحلية.

وظهرت نسرين، خلال الصورة وهي ترتدي المايوه ولجأت إلى التقاط الصورة من الخلف حتى لا تتعرض لانتقادات من قبل متابعيها بسبب ملابسها.

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من ناحية أخرى تشارك نسرين أمين، في بطولة فيلم “ولاد رزق 2”، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى في السينما وهو من بطولة حمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، ونسرين أمين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

نسرين أمين شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «زلزال»، بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، وهنادي مهنا، وماجد المصري، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي.

كما تشارك في مسلسل “شقة فيصل”، وهو من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وأيتن عامر، ونسرين أمين، وصلاح عبد الله، وأحمد فتحى، وائل نور، ومى القاضى، ومصطفى أبو سريع، وجيهان قمرى، وأحمد حلاوة، وندى بهجت، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.